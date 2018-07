Haagse strandvoetballers stellen teleur tijdens NK Beach Soccer op Scheveningen

Het Haagse BS Strandclub Wij heeft de favorietenrol weer niet waar kunnen maken. Tijdens de finales van het NK Beach Soccer in het The Hague Beach Stadium op Scheveningen verloor de ‘thuisploeg’ al in de halve finale van BSU / VP Afbouw. “Dit is de vierde keer in de laatste vijf seizoenen dat we wel bovenaan eindigen in de competitie, maar het NK niet weten te winnen”, zegt Tim Peeters van BS Strandclub Wij. “Op het moment suprême brengen we het niet.” De titel werd wel gewonnen door BS Egmond dat in de finale met 10-4 van BSU / VP Afbouw won.