Pulchri toont bijzondere uitwisseling China en Nederland

In Pulchri aan het Lange Voorhout is een expositie geopend met kunst uit China en Nederland. Vorig jaar trokken kunstenaars van Pulchri Studio, onder leiding van Ed van der Kooy kunstenaar lid van Pulchri Studio, voor een uitwisseling naar China. Aldaar hebben ze een zeer succesvolle tentoonstelling georganiseerd samen met een groep Chinese kunstenaars in het Shanghai Urban Planning Exhibition Center. Deze zomer is Pulchri de locatie waar de culturele uitwisseling wordt voortgezet met een nieuwe expositie.

De titel van de tentoonstelling is ‘The Netherlands Blue & White Porcelain Era no.2’ en verwijst naar de vroegere connectie tussen Nederland en China gedurende de rijke zeventiendeeeuwse handelsperiode in onder andere porselein goederen. Er zijn onder andere olieverfschilderijen, inkttekeningen op rijstpapier en bronzen beelden te zien.

De tentoonstelling werd zaterdag geopend door Yang Xiaolong van de Chinese ambassade in Nederland. Hij deed dat samen met Marieta Reijerkerk, de voorzitter van de tentoonstellingscommissie van Pulchri. De expositie i ste zien tot en met 19 augustus.