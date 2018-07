Son Mieux en Emil Landman in De Nieuwe van Nierop

Zondagavond is er weer een zomereditie van het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM. Van 21.00 tot 22.00 uur kan je luisteren naar nieuw werk van onder meer Son Mieux en Emil Landman (foto).

Son Mieux is een Haagse band onder leiding van singer/songwriter Camiel Meiresonne. Later dit jaar komt de band met een album, afgelopen vrijdag brachten ze hun nieuwe single ‘Everyday’ uit. Ook Emil Landman heeft een track uitgebracht van een album dat nog moet uitkomen. ‘Darling’ is de tweede single van het album ‘Vinter // Sommer’ dat op 7 september uitkomt. Verder zijn er nieuwe releases van The Internet, Sigala, Daughtry, Tabitha, Jason Mraz met Meghan Trainor, Santigold, Honne met Anna of The North, Indian Askin en Jungle.

Aansluitend in deze zomereditie van De Nieuwe Van Nierop blikken we van 22.00 tot 23.00 uur terug op de eerste helft van 2018 en hoor je onder meer tracks van Disclosure, Florence + The Machine, en Nana Adjoa. Het programma wordt deze week gepresenteerd door Peter Steggerda (kleine foto).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Foto: Ben Houdijk