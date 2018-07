VIDEO & FOTOSERIE: Zomerse start van Hou je Haags! It’s Playtime!

Den Haag FM zond vrijdag voor het eerst het programma Hou je Haags! It’s Playtime! uit vanuit Max Guitar aan de Doctor Lelykade op Scheveningen.

Voortaan zal de Haagse stadsomroep elke laatste vrijdag van de maand uitzenden vanuit de muziekwinkel aan de haven. In de eerste uitzending traden singer/songwriter Pijke en de jonge Haagse band Banana Savannah op. In deze locatie-uitzendingen besteedt Den Haag FM ook extra veel aandacht aan Scheveningen en activiteiten die daar plaatsvinden. Zo komt elke maand de Stichting Popagenda Scheveningen vertellen over het actuele muziekaanbod in de badplaats.

“Het was heerlijk om op zo’n mooie locatie op Scheveningen radio te mogen maken”, zei stationmanager Gerard van den IJssel van Den Haag FM. “We waren al langer op zoek naar een plek met een professioneel podium, waar we op termijn ook de grotere Haagse acts kunnen laten optreden.” Vanwege het mooie weer was de eerste uitzending vanaf het terras voor de winkel. “Een mooie zomerse start van een Hou je Haags! !t’s Playtime”, zei presentator Rob Kemperman van Den Haag FM die host is van de uitzendingen vanuit Max Guitar.

