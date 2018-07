FOTOSERIE: Vrijwilligers geven Hofvijver grote schoonmaakbeurt

Vrijwilligers hebben zondag de Hofvijver een grote schoonmaakbeurt gegeven. De actie werd gecombineerd met een natuurverkenning.

Rond 10.00 uur gingen de duikers het water in om eerst zoveel mogelijk planten en diersoorten vast te leggen. De duik eindigde met het verwijderen van vuil uit de Hofvijver. De vrijwilligers zijn leden van de Haagse duikverenigingen Barracuda en GetWet, aangevuld met Haagse leden van de Leidse onderwatersportvereniging Calypso en Jeugdduikvereniging La-Rana.

Het hele jaar houden gemeentewerkers vanaf de kant en vanuit een bootje de Hofvijver zoveel mogelijk vrij van zwerfvuil. Onder water is dit lastiger te verwijderen en in de loop van de tijd raakt de bodem bezaaid met vuil dat onder waterplanten en in slib achterblijft. De gemeente nam daarom het initiatief om, geholpen door de vrijwillige duikers, de schoonmaak ook onder water te houden.

Foto boven: Anniek Enthoven

Fotoserie: Richard Mulder

