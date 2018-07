ADO Den Haag meldt zich officieel bij Heerenveen voor Henk Veerman

ADO Den Haag heeft zich officieel bij SC Heerenveen gemeld voor aanvaller Henk Veerman. Dat bevestigt Henk Timmer, de zaakwaarnemer van de Volendamse spits, tegenover mediapartner Omroep West.

“Eerst moeten de clubs er uit komen, pas dan kunnen wij gaan praten’, zegt de belangenbehartiger van Veerman” ,aldus Timmer. “Wij hebben nog niet gesproken met ADO, dus ook nog geen overeenstemming over een contract. Er zijn vijf à zes clubs die interesse hebben in Veerman. Wat hij zelf wil? Hij wil spelen, waar het dan ook is. Hij maakt graag een stap. Of kunstgras een struikelblok kan zijn? Nee!”

Gerry Hamstra, technisch directeur van SC Heerenveen, bevestigt dat meerdere clubs zich hebben gemeld voor Veerman. “Een aantal clubs heeft een bod gedaan, maar het bedrag dat wij willen hebben we nog niet gezien. Wij hebben Henk Veerman aangeven dat, als er een goed bod komt, wij willen meedenken. Een vertrek is dus bespreekbaar.”