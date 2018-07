Drie Hagenaars vast voor inbraak in bedrijfspand Kijkduin

Drie Hagenaars zijn maandag aangehouden voor een inbraak in een bedrijfspand aan de Hoek van Hollandlaan in Kijkduin.

Na een melding troffen agenten in de nacht van zondag op maandag bij het pand een opengebroken raam aan en zagen in het gebouw twee jongens kruipen. In het gebouw werden verder diverse opengebroken apparaten aangetroffen waar muntgeld uitgehaald was. Buiten zagen de agenten naast het pand een jongeman aan die, hoogstwaarschijnlijk, op de uitkijk stond. Ook hij werd aangehouden.

De drie jonge mannen, in de leeftijd van zeventien en negentien jaar, zitten nog vast voor verhoor.