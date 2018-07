Hoorzitting over toekomst Migratiemuseum na intrekken subsidie

Maandag was er in het stadhuis een hoorzitting over het besluit van het nieuwe stadsbestuur om een eerder toegezegde subsidie aan het nieuwe Migratiemuseum weer in te trekken. De initiatiefnemers van het museum in het voormalige Theater Concordia aan het Hoge Zand, legden zich niet neer bij dat besluit. “Het was een plezierig gesprek”, zegt voorzitter Harriette Verwey van de Raad van Toezicht van het Migratiemuseum. “We hebben goed kunnen uitleggen wat het museum is en dat dat wat ons betreft hetzelfde is als wat het nieuwe stadsbestuur in hun coalitieakkoord zegt te willen met Den Haag.”

Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders het plan voor het Migratiemuseum teruggedraaide. Het museum kon voorheen rekenen op de steun van toenmalig PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh. “Het nieuwe stadsbestuur zegt dat de plannen voor het museum afwijken van het nieuwe coalitieakkoord. Wij bestrijden dat. Daarnaast vinden wij dat wij de overheid moeten kunnen vertrouwen op hun toezeggingen.” Voor de verbouwing van het gebouw aan het Hoge Zand was al 300.000 euro beschikbaar gesteld. In totaal zou de gemeente de komende tien jaar zo’n 2,7 miljoen euro steken in de nieuwe kunstinstelling.

“Over vier weken horen we wat de uitkomst van ons bezwaar is”, zegt Verwey. “Ik neem daar geen voorschot op, maar we zijn in ieder geval gehoord.” Als het bezwaar tegen de beslissing de subsidie in te trekken geen resultaat heeft, overweegt de stichting naar de rechter en de Raad van State te stappen.

