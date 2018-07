Knaagdierenopvang ’t Knagertje haalt opgelucht adem

Bij knaagdierenopvang ’t Knagertje kan er eindelijk opgelucht adem gehaald worden. Vrijwilligers en dieren zaten in het nieuwe pand aan de Stieltjesstraat letterlijk in ademnood door gebrekkige ventilatie. Dat probleem is nu definitief verholpen. Maandag is er een blijvend ventilatiesysteem geïnstalleerd.

Vorige week luidde ’t Knagertje nog de noodklok omdat de dieren dreigden te bezwijken door de hitte. Vanwege onenigheid tussen het opvangcentrum, woningcorporatie Steadion en het installatiebedrijf was er geen goede ventilatie in het nieuwe onderkomen van ’t Knagertje. “Door de aanhoudende warmte hadden sommige konijnen het daardoor erg zwaar”, vertelde oprichter van de knaagdierenopvang Geertje van Kranen aan Den Haag FM.

Na de oproep op Den Haag FM kwam er hulp van Hagenaars Jeffrey Ophof en Martin Frerichs, die vrijwillig een tijdelijk systeem installeerde. Maar daarmee was het probleem niet definitief opgelost. Maandagmiddag heeft BRI, het bedrijf dat in eerste instantie verantwoordelijk was voor de luchtverversing, een blijvend systeem aangelegd. “Hopelijk keert nu de rust weer terug”, verzucht Geertje.

