Stichting Met Senioren naar ADO zorgt voor tranen van geluk

Stichting Met Senioren naar ADO zet zich voor de ouderen die zich eenzaam voelen in Den Haag. In 2017 namen de vrijwilligers al senioren uit verpleeghuizen mee naar thuiswedstrijden van ADO Den Haag. “Door de tekorten in de verzorgingshuizen is er weinig leuks bij meer voor de ouderen”, vertelde Roland van der Burg van de stichting in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het was zo’n succes dat de vrijwilligers besloten de handen ineen te slaan en een stichting op te richten. Nu krijgen ze hulp van ADO Den Haag zelf, maar ook van de HTM en het centrum voor zorghulpmiddelen Vegro. De stichting zorgt met behulp van de sponsoren voor de gratis entree, vervoer van en naar het stadion en dat het de oudere bezoekers aan niets ontbreekt tijdens de wedstrijd. “We zijn nu met vijf vrijwilligers en dat is net te behappen, maar nog meer sponsors zijn zeer gewenst.”

Volgens de stichting betekent een dagje eruit heel veel voor de senioren omdat het groen-gele hart sterk zou kloppen in de tehuizen. “Er zitten ADO-stickers op de deuren en senioren springen op bij een doelpunt. We namen eens een man van 96 jaar oud mee die al onderweg tranen van geluk in zijn ogen kreeg”, vertelde voorzitter Jeroen Workum. Senioren kunnen ook opgegeven worden om eens een wedstrijd bij te wonen door een e-mail te sturen naar metseniorennaarado@gmail.com.

Luister hier naar het interview met Jeroen Workum en Roland van der Burg op Den Haag FM.