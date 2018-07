Arrestatieteam houdt verwarde man met mes aan in Duindorp

Een arrestatieteam van de politie heeft maandagavond op het Tesselseplein in Duindorp een verwarde man aangehouden. De man ging volgens de politie compleet door het lint en dreigde met een mes iemand iets aan te doen.

Eerder op de avond had de verwarde man in een huis met het mes gedreigd. Toen hij daarna over het plein liep, kon hij daar door agenten worden ingerekend. Onduidelijk is of de man op dat moment ook het mes bij zich had. De politie nam geen risico en schakelde een goed bewapend arrestatieteam in. De man is meegenomen naar het politiebureau.

Politieonderzoek moet uitwijzen wie de man is en wat zich precies in het huis heeft afgespeeld.