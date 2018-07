Enorme tunnelboor Rotterdamsebaan in delen verscheept naar Vlietzone

De gigantische boormachine die de tunnels voor de Rotterdamsebaan graaft, wordt verhuisd. In de nacht van maandag op dinsdag is al een groot deel verplaatst, maar het meest indrukwekkende onderdeel rest nog: de boorkop. “Die is te groot en te zwaar om over de weg te vervoeren”, vertelde projectleider Paul Janssen dinsdag op Den Haag FM.

Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan is afgelopen half jaar de eerste buis van de Victory Boogie Woogietunnel geboord. Om het tweede deel te boren, moet het gigantische apparaat van tachtig meter lang en elf meter breed weer worden vervoerd naar het beginpunt in de Vlietzone. De boorkop is echter te groot om door de tunnelbuis te vervoeren. Het gevaarte is daarom gedemonteerd en wordt dinsdag in delen op pontons over het water vervoerd.

Zo ook het graafwiel, een onderdeel van maar liefst 115 ton met een oppervlakte van een ruim appartement (121 vierkante meter). Het wiel wordt rechtopstaand verscheept, wat vrij uniek is. Een operatie op deze schaal is in Nederland maar één keer eerder voorgekomen, bij de aanleg van de Botlektunnel. De verhuizing valt dinsdag vanaf 20.00 uur het best te bekijken vanaf de Nassaukade volgens Janssen. “Daar sta je niemand in de weg, ben je veilig en kun je het perfect zien.”

Tweede tunnelbuis

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is de Jan Thijssenweg tot aan de kruising Westvlietweg/Fonteynenburghlaan in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 19.00 en 7.00 uur afgesloten voor verkeer.

Als alle onderdelen vin de Vlietzone zijn aangekomen, wordt de boor weer in elkaar gezet. In september beginnen de boorwerkzaamheden voor de tweede tunnelbuis, die naar verwachting in januari 2019 klaar is.

Foto: Frank Jansen

Luister hier naar het interview met Paul Janssen op Den Haag FM.