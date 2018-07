Hoe gevaarlijk zijn de Schotse Hooglanders in het Westduinpark?

Wandelaars die in de zomermaanden door de Haagse duinen struinen, lopen met enige regelmaat Schotse Hooglanders tegen het lijf. Hoewel deze wilde koeien een hoog knuffelgehalte, hebben, staan deze beesten er absoluut niet om geaaid te worden, zo waarschuwt boswachter Hans van der Meijs.

“Ze zullen eerder weglopen dan aanvallen, maar het blijven wilde dieren met grote horens”, zegt Van der Meijs. “Als je dichtbij komt, en ze zijn je zat, hoeven ze maar hun kop opzij te doen. Dat kan wel eens vervelend aankomen.” Wat heet: de afgelopen jaren zijn diverse mensen gewond geraakt nadat ze door de wilde duingrazers op de horens werden genomen. Een vrouw uit Doesburg raakte in 2017 zelfs zwaargewond nadat een hoorn van een Schotse hooglander 27 centimeter diep haar buik in ging.

Volgens de boswachter Van der Meijs hebben soortgelijke aanvallen in het Haagse Westerduingebied nooit plaatsgevonden. Desondanks raadt hij aan om minimaal 25 meter afstand te houden. Mochten de Schotse hooglanders midden op het wandelpad staan, zorg dan dat ze niet van je schrikken, adviseert Hans. “Maak je zelf dan kenbaar door te roepen: “hallo koe, ik kom eraan” en probeer er met een grote boog omheen te lopen.

Niet voederen

Ook is het absoluut niet verstandig om de dieren te voeren, zo zegt de boswachter. Het gevolg daarvan is dat de runderen mensen gaan associëren met eten. “De kans bestaat dat ze op den duur achter mensen aan gaan, in de hoop dat ze gevoerd worden. Dat is ongewenst gedrag. Die dieren moeten dan uit de kudde en naar de slacht.”

Foto: Daan de Ligt