John van Zweden: “Twee miljoen euro voor ADO-spits Bjørn Johnsen vind ik nog rijkelijk aan de lage kant”

Zondag 12 augustus speelt ADO Den Haag de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. Om 12.15 uur start in het Cars Jeans Stadion de match tegen FC Emmen.

Met ADO-fan en rashagenees John van Zweden blikten we dinsdag alvast vooruit op het nieuwe seizoen van ADO. Tot zijn grote verdriet start Den Haag zonder topscorer Bjørn Johnsen, die werd verkocht aan AZ. “Hij heeft 19 doelpunten gemaakt vorig seizoen. Bijna geen intikkertjes, alleen maar mooie doelpunten, dus ik ben daar wel een beetje ziek van.” ADO kreeg naar verluidt twee miljoen euro voor de voetballer. “Ik vind dat voor zo’n spits nog rijkelijk aan de lage kant.”

Van Zweden is wel blij dat Dion Malone terugkeert naar ADO Den Haag. “Geweldig! Ik vind het een hele goede zet om hem transfervrij terug te halen.” Een voorspelling voor het nieuwe seizoen durft Van Zweden ook wel aan. “Ik denk niet dat we er zwakker op geworden zijn, dus ik denk dat we wel weer een plekje voor de play-offs voor Europees voetbal kunnen halen.”

Luister hier naar het interview met John van Zweden op Den Haag FM.