Man uit brandende woning gered in Moerwijk

In een woning aan de Schaloenstraat in Moerwijk heeft maandagavond brand gewoed. Het vuur werd rond 23.30 uur ontdekt door buurtbewoners. Zij alarmeerden de hulpdiensten.

De hulpdiensten waren snel aanwezig en konden de man, die zich in de woning bevond, in veiligheid brengen. Het vuur, dat in de keuken was ontstaan, was snel onder controle.

Het is niet bekend hoe groot de schade precies is. Twee omliggende portiekwoningen werden tijdens de brand ontruimd. Deze bewoners konden in de loop van de nacht terug naar huis.