“Meldpunt voor LHBTI-gerelateerde geweldsincidenten was hard nodig”

Meer in

De drempel om aangifte te doen van incidenten tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s), is vaak nog te hoog. Het is daardoor erg moeilijk om inzicht te krijgen in de omvang en aard van de incidenten. De politie heeft daarom een nieuw meldpunt opgezet.

Om de toegankelijkheid naar de politie te vergroten met betrekking tot LHBTI-gerelateerde incidenten, nam Ben Manuputty van het The Hague Rainbow Festival het initiatief voor het nieuwe meldpunt. “Zo’n meldpunt was hard nodig”, zei Ben Manuputty in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Ik ben hier anderhalf jaar mee bezig geweest. Dat ging niet 1, 2, 3, maar nu staat alles goed op de rails.”

De campagne wordt gesteund door de volledige Haagse gay-horeca, maar ook door de reguliere nachthoreca. Wie te maken heeft met LHBTI-gerelateerde incidenten kan via het telefoonnummer 0900-8844 contact zoeken met de politie. Haagse horecazaken die de actie willen ondersteunen en graag promotiemateriaal ontvangen, kunnen mailen naar info@stichtingmanjefiek.nl.

Luister hier naar het interview met Ben Manuputty op Den Haag FM.