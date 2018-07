Tuinen en gazons lijden door droogste juli ooit

De maand juli van dit jaar is sinds dinsdag officieel de droogste juli ooit gemeten. Er viel landelijk in de hele maand slechts 11 millimeter regen, een stuk minder dan in 1921, toen het vorige julirecord werd gevestigd.

De droogte is goed zichtbaar in de stad: dorre grasvelden en hangende planten. Gelukkig zijn de tuinen en gazons nog wel te redden, zei tuinman Robert van de Griend in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Zodra het water bij de wortels kan komen, komt het wel goed.” Robert is eigenaar van het hoveniersbedrijf Tuinreconstructie Van de Griend. “Het is erg afhankelijk van de positie, de soort tuin en hoe de tuin erbij ligt.” Door de droogte is het bij de hoveniers in Den Haag erg druk. “Nu krijgen mensen door dat het groen het zwaar heeft en trekken aan de bel. Dat is aan de late kant, want wij zijn voorlopig volgeboekt.”

De hovenier benadrukt dat men vooral niet de tuin dicht moet leggen met stenen of tegels omdat dat weinig onderhoud vereist. “Daardoor loopt het water nog moeilijker de grond in en warmt de stad langzaam op. Er zijn genoeg alternatieven voor een makkelijk te onderhouden tuin.”

Luister hier naar het interview met Robert van de Griend op Den Haag FM.