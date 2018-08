ADO Den Haag in top vijf populairste clubs van Nederland

ADO Den Haag is opvallend populair onder de Nederlandse voetbalclubs. Dit blijkt uit de vijfde editie van het Sportsector Merkenonderzoek onder 2.200 Nederlanders. ADO bezet de vijfde plaats op de ranglijst. In 2010 stond de club nog zeventiende.

Merkadviseur Hendrik Beerda benadrukt dat de groeiende waardering voor ADO extra bijzonder is omdat de reputatie van de meeste voetbalclubs daalt. “ADO heeft de reputatie van een probleemclub met supportersrellen eindelijk van zich af geschud”, stelt Beerda. “Het stoere imago is er nog steeds, maar nu met een sympathieker en opgewekter randje. Het jarenlange charmeoffensief, waaronder een actie in 2016 waarbij ADO-supporters zieke kinderen in de Rotterdamse Kuip onder de knuffeldieren bedolven, heeft duidelijk gewerkt.”

Voorzitter van de ADO supportersvereniging Jacco van Leeuwen heeft hard meegewerkt aan de imagoverbetering is. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus ik ben blij dat Nederland ons waardeert.” Beerda onderzocht de verschillende Nederlandse voetbalclubs naar aanleiding van de start van het nieuwe voetbalseizoen zaterdag. Ajax heeft de warmste steun onder de Nederlandse bevolking, kort gevolgd door Feyenoord. PSV volgt op plaats drie en AZ is de nummer vier op de lijst.

Foto: Richard Mulder