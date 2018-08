Agenten stoppen met innen van geldboetes

De politievakbonden breiden de acties die ze in juni zijn begonnen verder uit, meldt de NOS. Vanaf donderdag innen agenten geen openstaande geldboetes en andere achterstallige betalingen meer. Eerder waren ze al gestopt met het uitschrijven van bekeuringen.

Wie nu nog door de politie wordt gestopt komt weg met een waarschuwing, ook als er nog oude boetes openstaan. Als er meer aan de hand is, zoals een verdenking van inbraak, een ingevorderd rijbewijs of een openstaande gevangenisstraf, treedt de politie nog wel op.

Wel benadrukt vakbond ACP tegenover de NOS dat het aan de agent ter plaatse is om te besluiten om wel of geen boete uit te schrijven. Ook is nog niet duidelijk hoeveel agenten zich aansluiten bij de acties.

Betere cao

Volgens vakbond ACP gaan de acties niet alleen om een betere cao, maar moet er ook in de organisatie het nodige veranderen.