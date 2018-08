Bijzonder transport van gigantische boorkop Rotterdamsebaan trekt veel bekijks

Onder grote belangstelling van honderden toeschouwers is dinsdagavond rond de Vliet in Rijswijk het graafwiel van de tunnelboor, die gebruikt wordt bij de aanleg van de Rotterdamsebaan, vanaf het water op de kade gehesen.

Het afgelopen half jaar is de eerste buis van de Victory Boogie Woogietunnel geboord. Voor de bouw van de tweede tunnelbuis moest het graafwiel, een deel van de machine van zo’n tachtig meter lang en elf meter breed, terug naar de Vlietzone worden gebracht omdat daar voldoende ruimte is voor de logistiek van de boor.

Het gevaarte van 115 ton is dinsdagochtend vanaf de Binckhorst over het water vervoerd richting de Hoornbrug. Daarna is het enorme apparaat met een hijskraan op de kade getild en neergezet. En het bijzondere is dat dat gebeurt terwijl rechtovereind staat. Het graafwiel is daarna neergezet op speciaal transport en naar het beginpunt van tunnel gebracht.

Tweede tunnelbuis

Als alle onderdelen in de Vlietzone zijn aangekomen, wordt de boor weer in elkaar gezet. In september beginnen de boorwerkzaamheden voor de tweede tunnelbuis, die naar verwachting in januari 2019 klaar is. De gehele Rotterdamsebaan moet in juli 2020 af zijn.