Haagse kinderen treden op met rapper Yes-R

Haagse kinderen van het Kindcentrum Bamboe treden woensdag in het Zuiderparktheater op met rapper Yes-R. De achttien Bamboe Rappers zullen een kwartier lang optreden voor het concert van de Yes-R begint. “De kinderen gaan twee dansoptredens doen en een door ons geschreven nummer rappen”, vertelde begeleider Dennis Toppin op Den Haag FM.

Basisschool Bamboe uit Escamp organiseert elk jaar een zomerschool en dit jaar staat het thema rappen centraal. “Het lied heb ik samen met mijn zus geschreven, met beat al.” Dennis zet zich graag in voor de kinderen in Den Haag. “Toen ik op de basisschool zat had je dit soort activiteiten met muziek niet, maar ik merk dat kinderen dit extraatje nodig hebben.” Voor volgend jaar plant Dennis het groter aan te pakken in het Zuiderparktheater. “Dan willen we de rappers van Den Haag zoals SFB proberen erbij te betrekken.”

Na het optreden krijgen de Bamboe Rappers de kans om Yes-R te ontmoeten en om hem vragen te stellen. Vanaf 15.00 uur begint het concert in het Zuiderparktheater.

Foto: Sebastiaan ter Burg

Luister hier naar het interview met Dennis Toppin op Den Haag FM.