Risico’s rondom dementie, vermissing Nsimire en klopjacht misbruiker in dossier Mastenbroek op Den Haag FM

Woensdagavond staat Dossier Mastenbroek voor een groot deel in het teken van de gevaren en risico’s rondom Alzheimer en dementie. Ook de vermissing van Nsimire Massembo uit Den Haag komt aan de orde. Jeugdwerker Umit Colgecen doet vanavond een oproepje aan het meisje in de hoop dat ze zich snel meldt.

Jaarlijks worden tientalen Hagenaars met een vorm van dementie voor korte of langere tijd vermist. Het wegloopgevaar is groot, maar het recht op vrijheid ook. De stap naar een gesloten zorginstelling is dan ook een emotioneel proces. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? En wat moet je doen als iemand vermist is? Voorzitter Bert van der Lende van de lokale afdeling van Alzheimer Nederland vertelt vanavond alles over deze dilemma’s, maar benoemt ook enkele oplossingen.

In Dossier Mastenbroek ook aandacht voor de vermissing van Nsimire Massembo uit Den Haag. Het veertienjarig meisje wordt al dagen vermist en is zaterdag voor het laatst gezien bij het lokale jongerenwerk in Musicon aan de Soestdijksekade. Vanavond spreekt Martijn Mastenbroek met jeugdwerker Umit Colgecen. “Ik hoop dat ze snel terecht is, want Nsimire is een heel lief meisje”, laat Umit alvast weten. Ook wordt er gesproken over een andere heftige Haagse zaak: Een 33-jarige vrouw zou afgelopen weekend in Transvaal namelijk in een busje zijn gedwongen en vervolgens zijn misbruikt. Wat is er precies voorgevallen?

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.