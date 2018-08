Veertienjarig meisje al dagenlang vermist

De politie is dringend op zoek naar de veertienjarige Nsimire Massembo. Het Haagse meisje is volgens de politie al sinds vrijdag zoek. Een getuige meldt woensdag aan Den Haag FM dat Nsimire zaterdag voor het laatst is gezien in muziekcentrum Musicon aan de Soestdijksekade.

Begeleider Mekki Abdel bij Musicon zag haar zaterdagmiddag nog. “Ze liep langs me en gaf me een high five. Er leek niks geks aan de hand.” Nsimire ging vaker naar Musicon op zaterdag voor rap- en muziekbegeleiding. Ze zou rond 17.15 uur allen zijn vertrokken. “Ze komt altijd alleen en gaat alleen weer weg. Ik heb geen idee waar ze zou kunnen zijn.” Begeleider Umit Colgecen, ook wel bekend als rapper Umit C. was er die zaterdag niet bij, maar beaamt was zijn collega vertelt. “Ze kwam daar elke week, dus ook zaterdag. Als één van de begeleiders hoop ik dat ze snel wordt gevonden.”

De politie is inmiddels druk bezig met het onderzoek. Het meisje zou geregeld “chillen” in het Zuiderpark. Die locatie wordt “meegenomen in het onderzoek”, zegt een woordvoerder. Rechercheurs hebben vrienden en familieleden van het meisje gesproken, om zo een aanknopingspunt te vinden voor haar verblijfplaats. “We doen er alles aan om haar weer in goede gezondheid terug te krijgen, maar we hebben echt geen idee waar ze is”, aldus de woordvoerder.

Signalement

Nsimire Massembo is dus veertien jaar oud. Ze heeft een donkere huidskleur en zwart haar, met ingevlochten zwart en bruin nephaar. Toen ze voor het laatst werd gezien droeg ze een grijze bandana.

Verder had ze een lichtblauwe spijkerbroek met scheuren op de bovenbenen aan. Met daaronder een blauwe strakke korte broek, die ook als gewone broek gedragen kan worden. Ze had een wit t-shirt aan met korte mouwen en een onbekende print erop.

Zwart-witte schoenen

Ook had ze nog een ander t-shirt aan: dat is donkerblauw, heeft korte mouwen en er staat ‘G-star Raw’ op de borst geprint. Ze droeg zwarte Nike schoenen met een wit nike logo en een witte opstaande zool. Wie de vermiste Nsimire Massembo heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

