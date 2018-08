VIDEO: Feestje op wielen! De Beatmobiel toert door Schilderswijk

Meer in

Misschien heb je hem al voorbij zien komen: de Beatmobiel. Vanuit Theater de Vaillant aan de Hobbemastraat toert multitalent Deborah Cameron, onder het gezelschap van beginnende lokale artiesten, met dit rijdende feestje door de Schilderswijk.

De rode dj-wagen stopt tot eind augustus bij verschillende pleinen in de Schilderswijk en het centrum. Bij de Beatmobiel worden onder meer optredens gegeven en workshops gehouden. “Theater De Vaillant is de hele zomer dicht. En op deze manier kunnen we alsnog het theater naar de mensen brengen”, zegt Deborah alias DeeDee.

Tot eind augustus is ‘DeeDee on tour’ te vinden op verschillende pleinen in de Schilderswijk en het centrum. Check de website van Theater De Vaillant voor alle date en tijden.