Geld gezocht voor musical ‘Parade’ van Haagse theatergroep Spot

De Haagse Theatergroep Spot brengt in september de indrukwekkende musical ‘Parade’ naar Den Haag.

Met een crowdfundingsactie hopen de theatermakers wat extra geld binnen te halen, zodat zij de productie nog beter en professioneler kunnen maken. “We willen dit geld specifiek inzetten voor zenders voor alle castleden, ons decor en de kostuums.” Met een klein geldbedrag kunne belangstellende al een steentje hieraan bijdragen. Bovendien staan daar een aantal leuke tegenprestaties tegenover.

Het verhaal speelt zich af in 1910 in de Verenigde Staten en gaat over Leo Frank, een joodse man die wordt vervolgd voor de moord op een meisje. Maar is hij wel schuldig? De lokale pers loopt weg met het verhaal, de openbaar aanklager pakt alle regie over de rechtszaak en Lucille Frank, de vrouw van Leo, vecht voor de rechten van haar man.

Foto: Doho Fotografie