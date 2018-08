Haagse ontwerper Wiepke: “Ik voel me niet man en niet vrouw, maar toch beiden”

In aanloop naar het grootste LHBTI-evenement van ons land, Pride Amsterdam, interviewt Rob Kemperman het programma Hou je Haags! bijzondere Hagenaars uit deze community. Woensdag was de zeventienjarige Wiepke te gast. Zij kwam deze zomer via Instragram uit te kast als ‘non-binary’, iemand die zich noch man noch vrouw voelt.

“In mijn geval identificeer ik mezelf niet als man of vrouw, en toch een beetje van beiden”, vertelde modeontwerper Wiepke Wolfsbergen op Den Haag FM. De term non-binary was haar tot voor kort niet bekend. “Ik heb me altijd al anders gevoeld. Tijdens de research naar gender voor mijn nieuwe modecollectie kwam ik de term ineens tegen en dacht: dit is hoe ik ben.”

Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat zo’n vier procent van Nederland dit vloeibare gender met Wiepke deelt. Hoe iemand daarmee omgaat verschilt per persoon. “Ik wil graag in transitie door operaties en hormonen.” Voor deze ingrepen uitgevoerd kunnen worden, moet Wiepke door een lange procedure heen met een psychiater om hier goedkeuring voor te krijgen.

Hij of zij?

Wiepke wordt graag aangesproken met ‘hij’ en ‘zij’ door elkaar heen. “Je kan ook ‘die’ gebruiken, maar ‘het’ wordt niet echt gebruikt. Dat klinkt een beetje onbeleefd.” De ontwerper is een gelukkig mens en is druk bezig met de nieuwe collectie die tijdens de Amsterdam Fashion Week gepresenteerd wordt.

