#HaagseStraatfotografie zoekt mooiste plaatje van Den Haag

In het Atrium van het stadhuis is vanaf donderdag een expositie met straatfoto’s van acteur en hobbyfotograaf Owen Schumacher. De tentoonstelling ‘De stad als podium’ bestaat uit foto’s die Owen heeft gemaakt in Den Haag. Aan deze expositie zit ook een wedstrijd gekoppeld waar iedereen aan kan meedoen. “De enige vereisten zijn dat het op straat moet zijn en in Den Haag”, vertelde directeur Jacqueline Meijer van Stichting Atrium City Hall op Den Haag FM.

De komende weken zal de jury dagelijks de ingezonden foto’s bekijken en uiteindelijk de beste belonen. Die jury bestaat uit onder anderen fotografe Mariette Bolhuis en Owen zelf als juryhoofd. “Als je goed kijkt is overal om je heen theater en is de stad één groot podium”, vindt Owen. De hoofdprijs is een print van één van de foto’s uit de expositie van van Schumacher.

De wedstrijd is donderdag van start gegaan en duurt tot 24 augustus. Om mee te doen kan iedereen een foto op Facebook of Instagram plaatsen met de tag @Atrium Den Haag of #HaagseStraatfotografie. “We zijn juist op zoek naar de amateur of hobbyist.”

Luister hier naar het interview met Jacqueline Meijer op Den Haag FM.