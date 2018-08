Jongerenwerker Umit doet oproep aan vermiste Nsimire (14): “”Laat weten hoe het met je gaat”

De Haagse jongerenwerker Umit Colgecen heeft woensdagavond in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM een emotionele oproep gedaan aan de vermiste veertienjarige Nsimire Massembo uit Den Haag.

Umit geeft raples aan Nsimire. Hij omschrijft haar als een ontzettend lief en zeer muzikaal meisje. “Ze had ook een onzekere kant. We hebben samen ooit een liedje geschreven over zelfvertrouwen. Ze was heel nerveus om op het podium te staan, maar ze deed het toch. Ze is daarna wel assertiever geworden.”

Zaterdag was Nsimire nog in muziekcentrum Musicon aan de Soestdijksekade. “Mijn collega heeft niets raars gemerkt aan haar”, vertelde Umit, die in de uitzending een oproep deed aan het meisje. “Wees niet bang. Bel de politie en laat weten hoe het met je gaat”, zei hij. “Je mag ook een WhatsAppje sturen naar mij, want je hebt mijn nummer. Maar echt, wees niet bang.”

Ambert Alert

De politie in Den Haag neemt de vermissing van Nsimire zeer serieus en heeft onder andere een oproep geplaatst op politie.nl. Volgens Umit mag er best een tandje bij: “Op de site van de NOS staat nog niks en er is ook geen Ambert Alert gegeven.”

Luister hier naar het interview met Umit Colgecen op Den Haag FM.

Foto: Politie Den Haag