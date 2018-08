Kledingwinkel Men At Work in Passage blijft open

De failliete kledingketen Men At Work maakt een doorstart. De winkel in de Passage gaat deze week weer open.

Men at Work gaat verder onder de vleugels van Victory & Dreams Holding, de moedermaatschappij van ketens als Miller & Monroe en Witteveen Mode, zo meldde de nieuwe eigenaar. Voorafgaand aan het faillissement eind juni had Men At Work 27 winkels. Daarvan zijn er op dit moment nog negentien in bedrijf. Hoeveel winkels er uiteindelijk openblijven, hangt mede af van de onderhandelingen met de verhuurders van winkelpanden en leveranciers.

De webshop van Men At Work wordt naar verwachting in de loop van oktober heropend.

Foto: www.groenenboom.nl