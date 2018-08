Pornoactrice Bobbi Eden heeft de smaak nu echt te pakken

Eind oktober verschijnt een nieuw boek van de bekende Haagse pornoactrice Bobbi Eden.

‘Haken @Home’ is het vervolg van het boek ‘Iedereen kan haken’ waarvan al meer dan 10.000 zijn verkocht. In het nieuwe boek ligt de focus op items haken voor in huis. Het boek is ingedeeld in vijf thema’s: de living, kidscorner, Ibiza-garden, barista-kitchen en de slaapkamer. Alle haakprojecten zijn eenvoudig te maken.

Om het boek te promoten zal Bobbi Eden aanwezig zijn op de Kreadoe, het grootste Do It Yourself-event van de Benelux, eind oktober in de Jaarbeurs Utrecht. ‘Haken @Home’ verschijnt 23 oktober bij Luitingh-Sijthoff.