Recordaantal vrijwilligers haalt afval van strand

Woensdag was op Schiermonnikoog en bij Cadzand de aftrap van de Beach Cleanup Tour 2018 van Stichting De Noordzee. De komende twee weken haalt een recordaantal vrijwilligers afval van het strand. Op zondag 12 augustus wordt Scheveningen aangedaan. De vrijwilligers verzamelen dan bij strandtent The Shore.

Ruim 2.700 mensen hebben zich al voor de actie aangemeld. “Een recordaantal inschrijvingen, genoeg voor een brandschoon strand”, aldus de organisatie. Het doel van de actie is tweeledig. Naast het schoonmaken gaat het er ook om bewustwording voor het afvalprobleem te creëren. Dit jaar start Stichting De Noordzee samen met Plastic Fantastic een pilot om te kijken welke producten er gemaakt kunnen worden van het afval dat tijdens deze tour wordt ingezameld.

Uit de strandmonitoring door Stichting De Noordzee blijkt dat er per honderd meter strand gemiddeld 370 afvalitems liggen, voornamelijk plastic. Sinds de eerste editie in 2013 haalde de stichting, samen met bijna 10.000 vrijwilligers, in totaal 72.355 kilo afval van de Nederlandse stranden.