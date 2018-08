Rekenkamer start onderzoek Tarieven Haagse Markt

Het geeft even geduurd, maar de Rekenkamer Den Haag is begonnen met een onderzoek naar de tarieven die marktondernemers moeten betalen om op de Haagse Markt te mogen staan. Het vorige stadsbestuur liet eerder een intern onderzoek doen naar de tarieven, maar Groep de Mos in de gemeenteraad wilde een onafhankelijk onderzoek.

Het onderzoek is opgezet na een in januari aangenomen motie van het toenmalige gemeenteraadslid Rachid Guernaoui van Groep de Mos. Die is nu wethouder in het nieuwe stadsbestuur.

De markttarieven zijn de afgelopen jaren gestegen, met name na de grote opknapbeurt van de markt. De marktkooplieden vallen vooral over de hoogte van de servicekosten. De Rekenkamer verwacht het onderzoek in het laatste kwartaal van dit jaar af te ronden.

Foto: Darpan van Kuik