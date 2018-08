Verkeer ingesloten door lange file A12 richting Den Haag

De A12 richting Den Haag is donderdagochtend afgesloten na een ongeluk. Volgens de VID zijn vijf auto’s ter hoogte van Zevenhuizen op elkaar geklapt. Het is niet bekend of er gewonden zijn.

De rijbaan richting Den Haag blijft voorlopig tot 11.00 uur afgesloten. Het verkeer moet omrijden via Rotterdam (A20 en A13). Het ingesloten verkeer mag op aanwijzing van de politie omkeren en terugrijden naar het knooppunt Gouwe om daar weer te keren richting Rotterdam.

Ook in de andere richting ontstond er een kijkersfile ter hoogte van het ongeluk.

