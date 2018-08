Vernielzuchtige jongeren aangehouden in tram bij Ypenburg

De politie heeft woensdagavond in tram 15 op de Oude Kustlijn in wijk Ypenburg “tientallen” jongeren gefouilleerd. Dat schrijft nieuwswebsite Regio15. Volgens de website zijn er twee jongeren aangehouden op verdenking van vernielingen in Nootdorp.

De jongeren hadden een bezoek gebracht aan het Hofbad en trokken een spoor van vernielingen door de wijk op weg naar de tramhalte. Zo was er onder andere een deuk in een auto getrapt, krassen in de lak gemaakt en moesten ook meerdere autospiegels het ontgelden. Een geparkeerde scooter werd omgegooid en beschadigd.

De politie heeft vervolgens de tram stilgezet, die in de richting reed van station Den Haag Centraal en alle jongeren gecontroleerd. Door het stilzetten van de tram hadden lijn 15 en 17 woensdagavond voor korte tijd vertraging. Rond 23.00 uur kwam de dienstregeling weer op gang.