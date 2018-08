WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Golden Earring

VVD tegen weekendscholen voor kinderen van vluchtelingen

De VVD in de Haagse gemeenteraad vindt weekendscholen voor Syrische kinderen “erg zorgwekkend”. Afgelopen week bleek dat Syrische vluchtelingen door het hele land informele weekendscholen zijn gestart waar hun kinderen Arabisch leren en soms ook koranles volgen. Dat zou zijn om te voorkomen dat de hun kinderen de band met hun Arabische wortels kwijtraken.

De VVD vindt deze ontwikkeling “zorgelijk” en heeft de wethouder om opheldering gevraagd. De VVD-fractie wil onder andere weten of ook Haagse kinderen met een migratieachtergrond naar dergelijke weekendscholen gaan. “Weekendscholen die alleen gericht zijn op de eigen taal en cultuur en die zich afkeren tegen de Nederlandse vrijheden zijn onwenselijk en staan de integratie in de weg”, zegt gemeenteraadslid Jan Pronk.

Ook wil de VVD weten hoe het toezicht op deze weekendscholen is georganiseerd en of de gemeente inzichtelijk heeft wat op deze scholen wordt onderwezen. “Zo wordt er gesproken dat migranten soms behoefte hebben aan een weekendschool gericht op de eigen cultuur omdat het Nederlandse onderwijs anders zou omgaan met bijvoorbeeld de vrijheid van meisjes.”

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving

VVD-raadslid Chris van der Helm: “Dergelijke uitspraken nemen afstand van de waarden van de Nederlandse samenleving. We willen daarom van de wethouder duidelijkheid over wat er wordt onderwezen op deze scholen en hoe dit gecontroleerd wordt. Dit soort weekendscholen kunnen wat ons betreft alleen bestaan als zij de kernwaarden van de Nederlandse samenleving onderschrijven. Als dit niet het geval is moet de gemeente direct ingrijpen.”