Watertekort in Den Haag! Hoe overleven de kinderboerderijen dat?

Het blijft extreem droog in Nederland. Rijkswaterstaat monitort de situatie, neemt maatregelen en geeft advies. Onlangs werd opgeschaald naar ‘code oranje’ en spreekt Rijkswaterstaat nu officieel van een “feitelijk watertekort”.

Hoe gaan de Haagse kinderboerderijen om met de hitte? In het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM spraken we daarover met beheerder Astrid van Veen van stadsboerderij Herweijerhoeve in Escamp. “Uiteraard hebben de dieren er wel last van. We proberen het zo makkelijk mogelijk te maken met genoeg drinkwater en schaduwplekken. En als het echt heel warm wordt, sluiten we het publiek van de dieren af, zodat ze zich rustig kunnen terugtrekken.”

Astrid van Veen weet inmiddels hoe verschillende dieren reageren op de hitte. “De schapen zoeken echt de schaduw op, de koeien blijven in de zon. De varkens zijn een ander verhaal, die kunnen niet zweten, dus voor hen maken we een modderbadje. Dan koelen ze echt af.”

Foto: www.oogvoordewijk.nl