Wil jij werken in de bouw? Tommie Beugelsdijk laat mooiste Haagse gebouwen zien

Voetballer Tommie Beugelsdijk van ADO Den Haag werkt mee aan de promotiecampagne ‘Je gaat het maken’, een serie videoportretten van bekende mensen die vertellen over bijzondere gebouwen in hun woonplaats.

Het filmpje is onder meer te zien op YouTube en Facebook. Tommie legt uit dat bijna elk gebouw in onze stad een bijnaam heeft, maar hij vertelt ook hoe deze gebouwen in het echt heten. Zo gaat Tommie onder meer langs bij het IJspaleis, de Haagse Tieten en Het Strijkijzer.

De campagne ‘Je gaat het maken’ is een initiatief van Bouwend Nederland. Deze campagne is erop gericht om zoveel mogelijk jongeren te laten kiezen voor een opleiding in de bouw en infra. De bouw staat te springen om vakmensen. Om te kunnen voldoen aan de vraag en verwachte groei zijn er de komende vijf jaren naar schatting 8.000 nieuwe vakmensen per jaar nodig.