WINACTIE: Gratis naar Live on the Beach met Golden Earring

Net als twee jaar geleden geeft de Haagse rockband Golden Earring ook dit jaar een concert tijdens Live On The Beach op het strand van Scheveningen. Wil jij gratis bij dit concert op donderdag 6 september zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

“Voor ons blijft het Scheveningse strand een te gekke plek om te spelen”, zei Earring-drummer Cesar Zuiderwijk al eerder op Den Haag FM. “De laatste keer in 2016 ging ‘het dak eraf’ en het moet wel heel raar lopen als dat nu niet weer gaat gebeuren.” In het voorprogramma speelt de Haagse groep Friends Of The Family en Tim Akkerman.

Wil jij gratis naar het strandconcert van Golden Earring op Scheveningen? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op donderdag 6 september met een vriend of vriendin naar Live on the Beach met Golden Earring ?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen