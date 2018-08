Calisthenicspark Madestein al bijna een jaar volop in gebruik

Oefeningen die je buiten uitvoert, waarbij je alleen je eigen lichaamsgewicht gebruikt. Dat is calisthenics. Vorig jaar september opende in Madestein het eerste calisthenicspark van Den Haag: “Er sporten hier dagelijks 75 tot 100 mensen”, zegt Jesse Kaihatu van de haagse calisthenicscommunity Project Limitless. “Van jong tot oud en van overal uit Den Haag.”

De groep was nauw betrokken bij de totstandkoming van het park. “We hebben het ontwerp zelf bedacht”, zegt Kaihatu. “Van de hoogte en dikte van de stangen tot en met de oppervlakte.” Op donderdagavond en zaterdagochtend is Project Limitless te vinden in het park voor een open training. “We geven geen les, we trainen gewoon en tussendoor kunnen mensen altijd vragen naar bepaalde oefeningen.”