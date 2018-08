Fonds voor Cultuurparticipatie roept Theater De Vaillant uit tot Meemaakpodium

Theater De Vaillant is verrast met een bijzondere toekenning door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het theater in de Schilderswijk is gekozen tot ‘Meemaakpodium’. Het theater wordt zo beloond voor het feit dat artiesten en bewoners zelf mee mogen beslissen over de programma’s die er plaatsvinden en de voorstellingen die worden geprogrammeerd.

“We zijn trots op de keuze van het Fonds en gebruiken de toekenning om met zes bijzondere talenten uit de wijk gedurende twee jaar programma’s te gaan maken”, zegt directeur Harrie van de Louw, die toevallig jarig is en dus zeer blij is met het ‘verjaardagscadeau’. “Wij zetten ons al jaren in om bewoners en artiesten te betrekken bij de programma’s. Dat is eerlijk gezegd ‘geboren uit armoede’, we hadden gewoon geen geld voor een programmeur. We zijn aan mensen gaan vragen wat ze bij ons willen, of ze daar publiek voor kenden en of ze dan ook wat mee wilden betalen. De methode die daaruit voortgekomen is, brengt jaarlijks 40.000 bezoekers naar het theater, bezoekers die je niet makkelijk ergens anders tegenkomt.”

Multitalent Deborah Cameron, entertainer Collinsz Allday, rapper Mekki, dansmaker Fazle, muzikant en docent Ahmed en rapper en schrijfster Siggi, kunnen dankzij de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende jaren aan hun eigen talent én aan nieuwe theaterprogramma’s werken in De Vaillant. “Allemaal zijn zij lokaal talent, kennen zij de stad en de mensen die er wonen.”

Foto: Willem Minderhout