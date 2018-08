Barbie in kliniek in Schotland, kinderen naar ex-man Michael

Gemeente daagt duizend Haagse jongeren uit, welke werkgevers helpen een handje?

Op zaterdag 8 september is de vierde editie van Boost Your Future, het carrière-evenement voor starters waarbij de Haagse jongeren worden geholpen hun professionele toekomst in te richten.

Ook deze editie dagen veertig werkgevers uit de regio meer dan duizend jongeren uit om tijdens het evenement grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Alle middelen voor het vinden van de juiste baan zijn terug te vinden bij Boost Your Future. Onder andere de Politie Den Haag, Hofstad Security, Kruidvat, Decathlon, WZH en Kas Groeit nemen deel aan het event.

De gemeente is nog op zoek naar andere inspirerende werkgevers in de regio. Het is voor elke organisatie met minimaal vijf vacatures en een creatief programma bij de stand mogelijk om deel te nemen aan Boost Your Future. Voor aanmelden of vragen kan men contact opnemen met Carla van Boheemen carla.vanboheemen@denhaag.nl of Suzanne Brouwer via suzanne.brouwer@denhaag.nl.

Foto: Richard Mulder