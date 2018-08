Musea in lichterlaaie: Thema Haagse Museumnacht is dit jaar ‘In vuur en vlam’

Haags gaycafé bij Pride Amsterdam: “Don’t be a drag, be a queen”

In aanloop naar het grootste LHBTI-evenement van ons land, de Canal Parade van Pride Amsterdam, interviewt Rob Kemperman in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM deze week Hagenaars uit de roze community. David John Steijger vaart met het Haagse gaycafe ’t Achterom dit weekend voor de derde keer mee in de botenparade.

“Het thema van de Pride is ‘Heroes’, wij hebben de boot versierd met het thema ‘Don’t be a drag, be a queen'”, vertelde Steijger op Den Haag FM. “Je herkent onze blauwe boot snel, iedereen heeft witte broekjes aan.” Met naar verwachting 27 graden op de thermometer maakt de cafébaas zich eigenlijk alleen zorgen over de hitte. “We hebben 150 mensen aan boord. We nemen 300 liter water mee.” De twintig meter lange boot is uitbundig versierd en heeft ook een Haags tintje. “Er zit een grote kroon op”, zegt David. Vorig jaar deed het gaycafé ook mee aan de Pride. Toen was de boot versierd met regenboog-camouflage.

De Pride is niet alleen feest voor David John. “Nederland is heel liberaal, maar toch blijft het sudderen met mensen die er zwaar tegen zijn. Ik vind dat het gewoon gevierd moet worden. We wrijven het lekker in hun neus, dat dit kan in Nederland.” De botenparade start zaterdag om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. De parade bestaat uit tachtig boten.

Foto: Alf van Beem (Wikipedia)

Luister hier naar het interview met David John Steijger op Den Haag FM.

20180803 achterom canal parade