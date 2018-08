Kind overleden in vijver Vlaskamp

Hagenaars beginnen dag met buitenontbijt

Hagenaars aan de drukte van de stad laten ontsnappen door buiten in alle rust met een ontbijtje de dag te beginnen. Met haar speciaal ontworpen fietskar is Aafke Hofman steeds vaker op een mooie locatie als het Zuiderstrand of Landgoed Clingendael te spotten.

Aafke maakt alle lekkernijen zelf en die moet zij ook nog eens op de locatie zien te krijgen. “Ik pak elke ochtend mijn kar in, ik zet de kratjes erin, de stoelen en de ontbijtjes van die dag. Dan fiets ik naar de locatie en pak ik mijn kar langzaam weer uit.” Het concept slaat goed aan. De Haagse is pas een maand bezig en heeft al meer dan honderd ontbijtjes geserveerd. “Een vriendin van mij heeft mij uitgenodigd, ik kende dit concept nog niet, maar ik ben helemaal om; dit is geweldig!” reageert een van de ontbijters.

Maar zo’n buitenontbijtje is natuurlijk wel afhankelijk van het Nederlandse weer. Ook daar heeft Aafke een oplossing voor. “Dan stuur ik naar iedereen een berichtje en verplaatsen we het ontbijt naar een andere locatie.”