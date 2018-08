Haringkade krijgt sportieve playground

De plannen voor een uitdagende sport-, spel- en fitness-playground aan de Haringkade gaan door. In september beginnen de werkzaamheden.

In overleg met de buurt, wijkpartners, bewonersorganisatie en het stadsdeel Scheveningen is begin dit jaar een ontwerp gemaakt voor het sportveld. De voorbereidingen hebben daarna langer geduurd dan gedacht. De werkzaamheden zullen daarom verspreid over eind 2018 en begin 2019 uitgevoerd worden. Het streven is om midden september van start te gaan met de sloopwerkzaamheden van de huidige voetbalkooi. Het terrein wordt daarna egaal gemaakt zodat de bouw van de nieuwe playground kan beginnen.

Op de nieuwe playground kunnen bezoekers onder meer uitgebreid trainen, basketballen, voetballen, hockeyen en natuurlijk even uitrusten. Ook komt er een ‘DJ Paal’ bij de trimtoestellen, zodat mensen op muziek kunnen trainen.