Jummie: Beste koffiezaak van Nederland komt naar Den Haag

De voormalige winnaar van de Koffie Top 100 Coffeelicious uit Dordrecht opent op 1 november een vestiging in Den Haag, meldt het vakblad Misset Horeca. Het is de vijfde vestiging van het bedrijf.

De winkel maakte het nieuws bekend op Facebook. “It’s official, 1.11.2018 opent Coffeelicious Den Haag.” Verdere details zijn nog niet bekend gemaakt. Coffeelicious Breakfast & lunchroom serveert naast koffies, ontbijt, high-tea en lunchgerechten ook huisgemaakte taarten.

De eigenaren van het Dordtse familiebedrijf zijn Peter en Joan Buitenhuis en Marc en Fiona Stoger. In 2014 won Coffeelicious Dordrecht de Koffie Top 100, in 2016 eindigde de net geopende vestiging in Rotterdam op de vierde plek.