Kind overleden in vijver Vlaskamp

Een kind is vrijdagmiddag overleden in een vijver van het park Vlaskamp in Den Haag, tegenover Zwembad Overbosch.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Het kindje werd door omstanders snel uit het water gehaald. Ambulancepersoneel heeft daarna tevergeefs getracht het kind te reanimeren. De ouders waren erbij en krijgen slachtofferhulp.

Volgens omstanders zou het om een jongetje van ongeveer twee jaar oud gaan, maar de politie wil daar nog niets over zeggen. In het park ligt een speeltuin, dichtbij de vijver. Door de hulpdiensten werd onder meer een traumahelikopter ingezet.