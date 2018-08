Liever Lokaal: Jazz aan Zee, vier weken swingen op De Pier

Tekst door: Okan Terli van De Hofpas.

Jazz is coming back, baby! We mogen deze maand een nieuw jazzevent in onze stad verwelkomen. Iedere zondag van augustus vindt Jazz aan Zee plaats op Scheveningen. Geniet op De Pier van vele gratis jazzoptredens en scoor met De Hofpas een gratis drankje in de badplaats.

Jazz aan Zee is een mooie aanwinst voor de stad, dat al een rijke jazzhistorie heeft. Tijd om te swingen dus! In één stuk door van De Pier naar de Haagse grachten, want eind augustus is het ook weer tijd voor Jazz in de Gracht, het populaire evenement dat jaarlijks ruim 100.000 bezoekers trekt.

Programma Jazz aan Zee

Zondag 5 augustus:

14.00 – 14.45 uur: New Experience ft. Joshua Samson & Danny Kegel

15.15 – 17.00 uur: Boris van der Lek Quartet

Zondag 12 augustus:

14.00 – 14.45 uur: Kika Sprangers & Martin Fondse

15.15 – 17.00 uur: Power to the Pipo

Zondag 19 augustus:

14.00 – 14.45 uur: Alba Careta Quintet

15.15 – 17.00 uur: Smoke

Zondag 26 augustus:

14.00 – 17.00 uur: The SmokerZ

Hofpasvoordeel op Scheveningen

Augustus is hét ideale moment om te genieten van culinaire hoogtepunten op De Pier. Wil je een gratis drankje bij je maaltijd? Dat kan op vertoon van De Hofpas bij onderstaande Scheveningse partners:

Ristorante La Galleria

Bar & Grill Restaurant Steam

Arabisch Mediterraans Restaurant Topkapi

Mezze Arabisch tapasbar

Kitchen Rani

Ook profiteren van deze en vele andere voordelen? Vraag De Hofpas dan gratis aan. De Hofpas is de leukste gratis voordeelpas van Den Haag en omstreken.

