Milan Summer Festival brengt verschillende culturen naar Zuiderpark

In het Zuiderpark in Den Haag begint vrijdagmiddag het Milan Summer Festival. Het is volgens de organisatie een van de grootste multiculturele openluchtfestivals van Europa. Er is meer dan alleen muziek. Zo is er een internationale kookwedstrijd, een speciaal programma voor kinderen, sport en spel. Het festival wordt afgesloten met een vuurwerkshow.

Het festival brengt verschillende culturen die ons land rijk is bij elkaar, van Nederlands tot Hindoestaans, van Caribisch tot Indisch. Op vrijdag treden onder anderen Beat Machine, Nisha Madaran, New Eagles, Passion en Freddy Moreira op. Zaterdag staan acts geprogrammeerd als Face2Face, Mastie, Beat Rockerz, Firstman, Aptijt, Umeed, The Indian Eagles en Bathak Power. Op de zondag zijn er onder meer optredens van Gentle, Express, Awaaz, Mike Motion, Natraj en Dewindersingh.

Er is meer dan alleen muziek. Zo is er een internationale kookwedstrijd, een speciaal programma voor kinderen, sport en spel. “Naast het lekkere eten kun je ook leren gezond te koken en leven bij onze lifestyletent”, vertelde voorzitter van Milan. Het festival wordt afgesloten met een vuurwerkshow. Het Milan Summer Festival begint vrijdag om 16.00 uur en duurt tot zondag 23.00 uur.

Luister hier naar het interview met Anand Moelchand op Den Haag FM.