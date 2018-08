Haags gaycafé bij Pride Amsterdam: “Don’t be a drag, be a queen”

Musea in lichterlaaie: Thema Haagse Museumnacht is dit jaar ‘In vuur en vlam’

De Haagse musea staan in lichterlaaie op zaterdag 6 oktober. Het thema van de Haagse Museumnacht is dit jaar ‘In vuur en vlam’.

De meer dan dertig musea en culturele instellingen bieden tijdens deze avondopenstelling ‘een vlammende programmering en vurige tentoonstellingen’. Tussen 20.00 en 01.00 uur zijn de deuren geopend. Aansluitend is de afterparty in Bleyenberg in Het Magazijn. Early Bird Tickets zijn vanaf 13 augustus te koop.

De Haagse Museumnacht werd in 2010 voor het eerst gehouden. Vorig jaar kwamen er 9.500 bezoekers op af, iets minder dan een jaar eerder toen er ruim 10.000 mensen kwamen.