Provincie zoekt ‘toekomstmakers’ voor festival in Den Haag

Ben jij een ondernemer, wetenschapper of beleidsmaker en wil jij aan de slag voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland? Kom dan naar Festival van de Toekomst.

Tijdens dit festival valt er van alles te beleven. Zo is er een Experience Floor waar je de laatste innovaties kunt bewonderen. Ook kun je luisteren naar sprekers zoals Bruno Fabre (Mass Change Agent), Nadine Bongaerts (Synthetisch Bioloog), Talitha Muusse (Millennial Expert) en Arash Aazami (Visionair ondernemer). Bezoekers kunnen verder inspiratie opdoen tijdens ruim dertig workshops over bijvoorbeeld gezonde verstedelijking, circulair ondernemen en smart mobility.

De vorige editie van het Festival van de Toekomst in 2016 was volgens de provincie “een belangrijk platform voor het versnellen van innovaties, waardoor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland werkelijk dichterbij komt”. Het festival is dit jaar op donderdag 13 september in de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan. Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je hier in.